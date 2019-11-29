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Собственник «Соловья» объяснил причину сноса кинотеатра

Кинотеатр «Соловей» в Москве необходимо снести, так как он не соответствует требованиям безопасности. Об этом заявил собственник здания Вадим Меркин в письме редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову, опубликованном на сайте радиостанции.

Меркин отметил, что не хочет повторения трагедии в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерево, где в результате пожара погибли десятки человек, включая детей. «Противопожарная безопасность [в «Соловье»] на нуле, при этом в большинстве залов один проход и ряды кресел вплотную примыкают к стене зала», — утверждает он.

По словам Меркина, сейчас площадь всех кинозалов составляет менее 10 процентов от общей площади здания — около 1,5 тыс. кв. метров. В новом проекте, отмечает он, под кинозалы будет предусмотрено около 3,5 тыс. кв.м., а некоторые из них будут рассчитаны на показ детского и подросткового кино. Ранее о строительстве в новом здании кинозалов, в том числе предназначенных для показа детского кино, сообщала пресс-служба Стройкомплекса Москвы. Меркин также добавил, что занятия киношколы, которая функционировала в «Соловье», на время строительства здания будут проводиться в арендованном помещении.

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Меркин добавил, что планировал снести задние и построить новое еще в 2007 году, когда он приобрел кионеатр и землю, на которой он расположен.

Кинотеатр «Соловей» прекратит работу 2 декабря. Как сообщал РБК гендиректор российского представительства аналитической компании Comscore Роман Исаев, по кассовым сборам с января по ноябрь 2019 года «Соловей» находился на втором месте среди всех кинотеатров на территории России.

Ранее, 27 ноября, АО «Киноцентр», который займется строительством комплекса на месте «Соловья», показал проект будущего 21-этажного здания. Как сообщили в пресс-службе Стройкомплекса Москвы, в новом комплексе помимо кинозалов планируют открыть детский реабилитационный центр с бассейном длиной 25 метров и тренажерными залами. Кроме того, на втором этаже здания должна появиться большая выставочная галерея, а на первом — кафе.

Теги: кинотеатр, снос
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