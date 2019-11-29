Собственник «Соловья» объяснил причину сноса кинотеатра

Кинотеатр «Соловей» в Москве необходимо снести, так как он не соответствует требованиям безопасности. Об этом заявил собственник здания Вадим Меркин в письме редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову, опубликованном на сайте радиостанции.

Меркин отметил, что не хочет повторения трагедии в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерево, где в результате пожара погибли десятки человек, включая детей. «Противопожарная безопасность [в «Соловье»] на нуле, при этом в большинстве залов один проход и ряды кресел вплотную примыкают к стене зала», — утверждает он.

По словам Меркина, сейчас площадь всех кинозалов составляет менее 10 процентов от общей площади здания — около 1,5 тыс. кв. метров. В новом проекте, отмечает он, под кинозалы будет предусмотрено около 3,5 тыс. кв.м., а некоторые из них будут рассчитаны на показ детского и подросткового кино. Ранее о строительстве в новом здании кинозалов, в том числе предназначенных для показа детского кино, сообщала пресс-служба Стройкомплекса Москвы. Меркин также добавил, что занятия киношколы, которая функционировала в «Соловье», на время строительства здания будут проводиться в арендованном помещении.

Меркин добавил, что планировал снести задние и построить новое еще в 2007 году, когда он приобрел кионеатр и землю, на которой он расположен.