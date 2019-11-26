Власти Москвы сообщили о кинозалах и бассейне на месте «Соловья»

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В комплексе, который АО «Киноцентр» построит на месте киноцентра «Соловей», планируется открыть кинозалы, а также реабилитационный центр с бассейном, сообщила пресс-служба Стройкомплекса Москвы в ответ на запрос РБК.

В ответе отмечается, что владельцы проекта сообщили властям Москвы о плане разместить в новом комплексе 5 современных кинозалов, два из них будут отданы под демонстрацию фильмов для детской и подростковой аудитории.

«В здании также будут созданы все условия для проведения кинофорумов, включая комфортабельные апартаменты на 4 этаже для проживания звезд кино и членов жюри. Много лет на территории киноцентра работала детская актерская школа, и после ввода в эксплуатацию нового здания она продолжит свою работу», — говорится в ответе Стройкомплекса Москвы.

Кроме того, по информации ведомства, в новом здании будет размещен детский реабилитационный спортивный центр — с бассейном длиной 25 метров и тренажерными залами. Кроме того, на втором этаже здания появится большая выставочная галерея, а на первом — кафе.

Общая площадь кинозалов и реабилитационного центра, как следует из ответа на запрос РБК, составит около 6 тыс. метров, что почти втрое превосходит площадь кинозалов существующего киноцентра.