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Власти Москвы сообщили о кинозалах и бассейне на месте «Соловья»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В комплексе, который АО «Киноцентр» построит на месте киноцентра «Соловей», планируется открыть кинозалы, а также реабилитационный центр с бассейном, сообщила пресс-служба Стройкомплекса Москвы в ответ на запрос РБК.

В ответе отмечается, что владельцы проекта сообщили властям Москвы о плане разместить в новом комплексе 5 современных кинозалов, два из них будут отданы под демонстрацию фильмов для детской и подростковой аудитории.

«В здании также будут созданы все условия для проведения кинофорумов, включая комфортабельные апартаменты на 4 этаже для проживания звезд кино и членов жюри. Много лет на территории киноцентра работала детская актерская школа, и после ввода в эксплуатацию нового здания она продолжит свою работу», — говорится в ответе Стройкомплекса Москвы.

Кроме того, по информации ведомства, в новом здании будет размещен детский реабилитационный спортивный центр — с бассейном длиной 25 метров и тренажерными залами. Кроме того, на втором этаже здания появится большая выставочная галерея, а на первом — кафе.

Общая площадь кинозалов и реабилитационного центра, как следует из ответа на запрос РБК, составит около 6 тыс. метров, что почти втрое превосходит площадь кинозалов существующего киноцентра.

Бизнес
СМИ узнали о хозяевах готовящейся снести киноцентр «Соловей» компании

Здание «Соловья» было построено в 1989 году для Всесоюзного творческо-производственного объединения «Киноцентр». Сейчас в нем работает 24 зала, это самый крупный киноцентр в Восточной Европе. О планах снести здание и построить на его месте жилой комплекс стало известно осенью 2018 года. Собственник здания, АО «Киноцентр», получил разрешение на строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом на месте киноцентра в октябре прошлого года.

19 ноября глава Союза кинематографистов режиссер Никита Михалков написал в мэрию Москвы письмо с просьбой сохранить «Соловей». Министр культуры России Владимир Мединский в интервью РБК сказал, что разрешительные документы на строительство на месте «Соловья» были получены еще до того, как мэром Москвы стал Сергей Собянин.

«Частные собственники в своем праве. Другое дело, что правительство Москвы прислушивается к мнению москвичей и, насколько я знаю, ведутся переговоры о том, чтобы система показа авторского кино в центре Москвы в том или ином виде сохранилась», — заявил Мединский.
 

Теги: Москва, кинотеатр
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