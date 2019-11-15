Защитники киноцентра «Соловей» подали иск к Собянину

Участники митинга в защиту киноцентра «Соловей» подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину. Они считают, что власти города незаконно оставили без ответа резолюцию, написанную по итогам митинга

22 столичных активиста подали в Тверской суд Москвы коллективный иск об оспаривании бездействия мэра Москвы Сергея Собянина и его заместителя Марата Хуснуллина в связи со сносом киноцентра «Соловей» на Красной Пресне. Иск есть в распоряжении РБК, пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева сообщила, что иск зарегистрирован. «Вопрос о принятии административного иска к производству суда будет решать судья в сроки, установленные законодательством», — уточнила она.

Ответчиками по иску проходят также Мосгосстройнадзор, столичные департаменты культуры, культурного наследия и образования. Среди истцов — действующий депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, муниципальные депутаты Пресненского района Николай Васильев, Елена Ивашкина и Анастасия Ромашкевич.

Истцы считают, что власти Москвы нарушили закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 1 декабря прошлого года они провели согласованную акцию с требованием сохранить киноцентр «Соловей», а также восстановить снесенный ДК имени Серафимовича. Митинг, по данным «Коммерсанта», собрал около тысячи человек, «Новая газета» сообщала о 200 участниках.

По итогам акции участники составили резолюцию, которую направили в мэрию, в ней они в том числе требовали «обеспечить соблюдение Градостроительного плана города Москвы», «запретить снос здания киноцентра «Соловей» как противоречащий основам законодательства о культуре», отозвать разрешение на строительство жилого комплекса на месте конструктивистского ДК.

По закону органы власти или местного самоуправления, «которым адресуются вопросы, явившиеся причинами проведения публичного мероприятия», обязаны рассмотреть эти вопросы, принять по ним необходимые решения и сообщить о них организатору акции в течение месяца, указывают истцы. Тот орган, куда организаторы направляют уведомление о проведении митинга, должен обеспечить присутствие на акции своего представителя, а затем передать вопросы митингующих профильным ведомствам.