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Защитники киноцентра «Соловей» подали иск к Собянину
Участники митинга в защиту киноцентра «Соловей» подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину. Они считают, что власти города незаконно оставили без ответа резолюцию, написанную по итогам митинга

22 столичных активиста подали в Тверской суд Москвы коллективный иск об оспаривании бездействия мэра Москвы Сергея Собянина и его заместителя Марата Хуснуллина в связи со сносом киноцентра «Соловей» на Красной Пресне. Иск есть в распоряжении РБК, пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева сообщила, что иск зарегистрирован. «Вопрос о принятии административного иска к производству суда будет решать судья в сроки, установленные законодательством», — уточнила она.

Ответчиками по иску проходят также Мосгосстройнадзор, столичные департаменты культуры, культурного наследия и образования. Среди истцов — действующий депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, муниципальные депутаты Пресненского района Николай Васильев, Елена Ивашкина и Анастасия Ромашкевич.

Истцы считают, что власти Москвы нарушили закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 1 декабря прошлого года они провели согласованную акцию с требованием сохранить киноцентр «Соловей», а также восстановить снесенный ДК имени Серафимовича. Митинг, по данным «Коммерсанта», собрал около тысячи человек, «Новая газета» сообщала о 200 участниках.

По итогам акции участники составили резолюцию, которую направили в мэрию, в ней они в том числе требовали «обеспечить соблюдение Градостроительного плана города Москвы», «запретить снос здания киноцентра «Соловей» как противоречащий основам законодательства о культуре», отозвать разрешение на строительство жилого комплекса на месте конструктивистского ДК.

По закону органы власти или местного самоуправления, «которым адресуются вопросы, явившиеся причинами проведения публичного мероприятия», обязаны рассмотреть эти вопросы, принять по ним необходимые решения и сообщить о них организатору акции в течение месяца, указывают истцы. Тот орган, куда организаторы направляют уведомление о проведении митинга, должен обеспечить присутствие на акции своего представителя, а затем передать вопросы митингующих профильным ведомствам.

Однако на резолюцию участников митинга власти Москвы ничего не ответили — ни в течение установленных 30 дней, ни по истечении этого срока, утверждают активисты. По их мнению, отсутствие реакции означает «несоблюдение порядка проведения публичных мероприятий» и нарушает право граждан «на свободу собраний, на обращение, на защиту прав, свобод и законных интересов граждан, поскольку игнорирование обращения населения к административным ответчикам фактически лишает граждан на реализацию указанных прав».

РБК направил запрос в пресс-службу мэра Москвы.

Если суд удовлетворит иск активистов, это решение будет прецедентным, сказал РБК глава юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов. По его словам, подобные иски периодически подаются в разных регионах страны, однако обычно суды либо не принимают их по формальным основаниям, либо выносят отказные решения. «Но суд может обязать власти только рассмотреть резолюцию и дать ответ. Обязать принять именно положительное решение по резолюции суд не имеет права», — подчеркнул собеседник РБК. Все известные Глухову случаи, когда власти реагировали именно на резолюции митингов, сводились к отпискам о том, что «обращение будет учтено». «Хотя сами митинги, несомненно, влияют на принятие решений властями», — добавил руководитель «Апологии протеста».

«Соловей» — самый крупный в восточной Европе 24-зальный киноцентр, в репертуар которого входят в том числе фильмы, широкий прокат которых уже завершился, и авторское кино в узком прокате. О планах перестроить его в многофункциональный гостиничный комплекс площадью 83 000 кв. м впервые стало известно в ноябре прошлого года. В защиту киноцентра высказывался министр культуры Владимир Мединский, а петиция за сохранение «Соловья» набрала 105 тыс. подписей.

Сносом займется компания «Киноцентр», которая может быть связана с бывшими акционерами банка «Хованский», писали «Ведомости». Закрытие киноцентра было намечено на 15 ноября, позднее его отложили на 2 декабря.

Будущее здание Дома культуры им. А.С. Серафимовича было возведено в 1888 году, в 1930-е оно было перестроено в конструктивистском стиле. Снос ДК начался в июне 2017 года, на его месте планировалось построить жилой комплекс. Уже после начала работ в Мосгорнаследие поступило заявление от граждан о том, что ДК обладает признаками объекта культурного наследия, и снос был приостановлен. Впоследствии власти не стали присваивать ДК статус памятника, указав, что его исторический облик давно утрачен в ходе перестроек, а выступления многих знаменитых артистов в ДК не являются основанием для признания его объектом культурного наследия. Власти Москвы также опровергли утверждения, что в здании до его перестройки в ДК жил писатель Леонид Андреев.

Автор: Маргарита Алехина
При участии: Евгения Кузнецова
Теги: Москва, Сергей Собянин
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