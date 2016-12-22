Мединский пообещал разобраться в ситуации вокруг киноцентра «Соловей»

По мнению министра культуры, для города и культуры «важнее кинотеатр, чем очередная безумная застройка». Ранее стало известно о планах построить на месте киноцентра на Красной Пресне жилого комплекса

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

О планах разобраться в ситуации вокруг киноцентра «Соловей» на Красной Пресне в Москве, на месте которого планируется построить комплекс апартаментов, министр культуры Владимир Мединский сообщил в четверг на своей лекции в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос из зала, есть ли возможность сохранить киноцентр, Мединский сказал: «Возможность есть — путем невыдачи разрешения на строительство, что есть полномочия правительства Москвы». Министр культуры пообещал направить соответствующий запрос мэру Москвы Сергею Собянину.

В то же время Мединский признался, что не в курсе ситуации вокруг возможного строительства на месте «Соловея» комплекса апартаментов. Он отметил, что данную информацию еще нужно проверить. В то же время он поделился своим мнением по поводу подобных планов. «Если вы спросите мое личное мнение, скажу, что для культуры, для города важнее кинотеатр, чем очередная безумная застройка», — приводит агентство слова министра.

На этой неделе газета «Ведомости» сообщила, что акционерное общество «Киноцентр»​ получило разрешение на строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом на месте, где сейчас располагается киноцентр «Соловей». На месте знаменитого киноцентра могут создать апарт-комплекс общей площадью 83 тыс. кв. м., рассказали изданию три консультанта, работавших с проектом, и два девелопера, рассматривавших возможность его покупки. Представитель Москомстройинвеста в беседе с газетой уточнял, что градостроительно-земельная комиссия города не рассматривала такой проект.

Кинотеатр «Соловей» был построен в 1989 году для Всесоюзного творческо-производственного объединения (ВТПО) «Киноцентр». Сегодня кинотетар насчитывает 24 кинозала.