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Собственник показал проект 21-этажного здания на месте «Соловья»
По словам представителя АО «Киноцентр», строительство на площадке начнется в декабре. Ранее в Стройкомплексе Москвы рассказали, что в новом здании откроют пять кинозалов и реабилитационный центр с бассейном

Фото: АО «Киноцентр»

АО «Киноцентр», который займется строительством комплекса на месте киноцентра «Соловей» в Москве, показал проект будущего 21-этажного здания. Фотографии есть в распоряжении РБК.

Судя по изображениям, на крыше комплекса будут расположены вертолетная площадка и солнечные батареи.

Представитель АО «Киноцентр» уточнил РБК, что солнечные батареи предусмотрены в проектном решении, но пока нет уверенности, будут ли они построены. «Если они будут реализованы, то их мощности будут использоваться не для основного питания гостиничных номеров, а для резервного освещения при чрезвычайных ситуациях», — рассказал он.

Общество
Власти Москвы сообщили о кинозалах и бассейне на месте «Соловья»

Строительные работы на площадке планируется начать в декабре, отметил собеседник РБК.

Как ранее сообщили в пресс-службе Стройкомплекса Москвы, в здании откроют детский реабилитационный центр с бассейном и тренажерными залами. На первом этаже будет кафе, а на втором — выставочная галерея.

АО «Киноцентр» планирует разместить в новом здании пять кинозалов, два из которых отдадут под демонстрацию фильмов для детей и подростков. Общая площадь кинозалов и реабилитационного центра, по данным Стройкомплекса, составит около 6 тыс. м. Также в комплексе будут детская актерская школа, которая и до этого работала в здании «Соловья».

Технологии и медиа
Мединский ответил на вопрос об авторском кино после сноса «Соловья»

Здание «Соловья» было построено для Всесоюзного творческо-производственного объединения «Киноцентр». Сейчас это самый крупный в восточной Европе 24-зальный кинокомплекс. В его репертуар входят в том числе киноклассика, картины, широкий прокат которых уже завершился, и авторское кино в узком прокате. Осенью прошлого года стало известно о планах снести здание, а на его месте построить жилой комплекс. В октябре 2018 года АО «Киноцентр» получило разрешение на строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом на месте киноцентра.

В защиту киноцентра выступили общественные деятели. Режиссер и глава Союза кинематографистов Никита Михалков направил в столичную мэрию письмо с просьбой выкупить и сохранить «Соловей».

Как рассказал в интервью РБК министр культуры Владимир Мединский, разрешительные документы на строительство на месте «Соловья» были получены еще до того, как Сергей Собянин стал мэром. Чиновник указал, что частные собственники имеют все права на строительство на месте киноцентра. Однако, отметит Мединский, у москвичей все же останется возможность увидеть авторское кино в центре города.

Авторы: Надежда Федорова, Наталия Анисимова
Теги: киноцентр, Москва
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