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Михалков попросил мэрию Москвы спасти киноцентр «Соловей»
Никита Михалков, который ранее уже высказывался в поддержку киноцентра «Соловей» на Красной Пресне, отправил письмо мэру Москвы Сергею Собянину. В нем он просит власти столицы выкупить киноцентр и спасти его от уничтожения
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Режиссер и глава Союза кинематографистов Никита Михалков направил письмо в мэрию Москвы с просьбой выкупить и сохранить киноцентр «Соловей», на месте которого планируют построить гостиницу, сообщает The Village со ссылкой на копию документа. Информацию об этом подтвердили РБК в пресс-службе Михалкова и уточнили, что письмо было отправлено на имя мэра Сергея Собянина. В письме режиссер просит выкупить и здание киноцентра, и земельный участок, на котором оно расположено.

В пресс-службе Стройкомплекса Москвы заявили РБК, что пока не располагают информацией о письме Михалкова.

По данным The Village, письмо Сергею Собянину режиссер отправил 8 ноября. В нем Михалков указывает на то, что снос киноцентра вызвал «большой общественный резонанс» и Союз кинематографистов получил уже более ста обращений от общественных деятелей, деятелей культуры, организаций и жителей Москвы, которые обеспокоены ситуацией.

По данным источника издания, Собянин поручил подчиненным «срочно рассмотреть возможные варианты». Эту информацию подтверждают «Ведомости». При этом источники издания утверждают, что никакого решения по обращению Михалкова пока не принято.

Никита Михалков ранее уже выступал публично в защиту киноцентра. «Было бы нелепо, если бы я, как председатель Союза кинематографистов, не защищал этот кинотеатр. Это один из самых крупных киноцентров с большим количеством залов... Я не могу предполагать, что там будет построено что-то другое, и, конечно, буду защищать киноцентр столько, сколько смогу. Я буду отстаивать киноцентр «Соловей», поддерживать 100 тыс. человек, которые подписали письмо с просьбой не разрушать то, что сейчас есть», — цитировал ТАСС слова Михалкова на Петербургском международном культурном форуме.

«Соловей» — самый крупный в восточной Европе 24-зальный киноцентр, в репертуар которого входят в том числе фильмы, широкий прокат которых уже завершился, и авторское кино в узком прокате. Он был построен в 1989 году для всесоюзного творческо-производственного объединения (ВТПО) «Киноцентр». В ноябре 2018 года стало известно, что его планируется перестроить под апарт-комплекс. Заказчики строительства достоверно не известны, однако «Ведомости» связывают их с бывшими акционерами банка «Хованский».

Общество
Защитники киноцентра «Соловей» подали иск к Собянину

В поддержку киноцентра в разное время высказывались министр культуры Владимир Мединский и различные общественные деятели, в том числе местные муниципальные депутаты. 15 ноября защитники киноцентра подали иск об оспаривании бездействия мэра Москвы Сергея Собянина и его заместителя Марата Хуснуллина в связи со сносом киноцентра «Соловей» на Красной Пресне.

Авторы: Георгий Тадтаев, Роман Кирьянов
Теги: Москва, кино, кинотеатр, Никита Михалков
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