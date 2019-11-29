Кремль допустил обсуждение поставок газа Путиным и Зеленским в Париже

Контакты России и Украины по поводу нового контракта на поставку газа в Европу продолжаются, однако если к саммиту в Париже останутся вопросы, где которым договориться не удалось, президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут их обсудить.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о судьбе контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом», передает корреспондент РБК.

«Сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры. Если останутся вопросы, по которым не удалось договориться, президенты могут использовать встречу в Париже, где они так или иначе смогут вдвоем пообщаться», — сообщил Песков.

По его словам, до тех пор, пока переговоры на уровне компаний не закончены, говорить об этом преждевременно.

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