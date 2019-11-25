Политика , 25 ноя, 22:49
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Путин обсудил с Зеленским поставки газа на Украину
В ходе телефонного разговора главы двух государств обсудили продолжение транзита газа через территорию Украины
Президент России Владимир Путин обсудил с главой Украины Владимиром Зеленским проблемы с поставками газа и продолжением транзита через Украину.
В ходе разговора «подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину», — говорится в сообщении, которое опубликовала пресс-служба Кремля.
В украинской версии разговора, которая опубликована в Facebook офиса украинского президента, указывается, что стороны «затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина — Россия — ЕС.
РБК направил запросы представителям «Газпрома» и «Нафтогаза Украины».
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