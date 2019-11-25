Путин обсудил с Зеленским поставки газа на Украину

Путин обсудил с Зеленским поставки газа на Украину

В ходе телефонного разговора главы двух государств обсудили продолжение транзита газа через территорию Украины

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Украины Владимиром Зеленским проблемы с поставками газа и продолжением транзита через Украину.

В ходе разговора «подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину», — говорится в сообщении, которое опубликовала пресс-служба Кремля.

В украинской версии разговора, которая опубликована в Facebook офиса украинского президента, указывается, что стороны «затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина — Россия — ЕС.

РБК направил запросы представителям «Газпрома» и «Нафтогаза Украины».

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