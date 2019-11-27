В «Нафтогазе» назвали дедлайн для заключения газового контракта с Россией

В «Нафтогазе» назвали дедлайн для заключения газового контракта с Россией

Юрий Витренко (Фото: yuriy.vitrenko / Facebook)

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что соглашение по газу между Россией и Украиной должно быть заключено не позднее 13 декабря. Об этом сообщает Bloomberg.

«Это уже своего рода чрезвычайная процедура», — сказал Витренко журналистам.

По его словам, по европейским правилам зарезервировать долгосрочные мощности необходимо заранее. «Регулятор и оператор уже отодвигают крайние сроки как можно дальше, чтобы сделать возможным долгосрочное резервирование», — отметил Витренко. При этом, по его словам, по украинским законам дальше отодвигать их невозможно.

Витренко пояснил, что сейчас ведутся обсуждения, а не переговоры, в ходе которых российская сторона выдвигает определенные условия для их начала. По его мнению, если «будет политический импульс», реальные переговоры могут активизироваться, и есть шанс заключить контракт в декабре.