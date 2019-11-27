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В «Нафтогазе» назвали дедлайн для заключения газового контракта с Россией
Юрий Витренко (Фото: yuriy.vitrenko / Facebook)

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что соглашение по газу между Россией и Украиной должно быть заключено не позднее 13 декабря. Об этом сообщает Bloomberg.

«Это уже своего рода чрезвычайная процедура», — сказал Витренко журналистам.

По его словам, по европейским правилам зарезервировать долгосрочные мощности необходимо заранее. «Регулятор и оператор уже отодвигают крайние сроки как можно дальше, чтобы сделать возможным долгосрочное резервирование», — отметил Витренко. При этом, по его словам, по украинским законам дальше отодвигать их невозможно.

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Витренко пояснил, что сейчас ведутся обсуждения, а не переговоры, в ходе которых российская сторона выдвигает определенные условия для их начала. По его мнению, если «будет политический импульс», реальные переговоры могут активизироваться, и есть шанс заключить контракт в декабре.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что работа по заключению газового контракта «Газпрома» и «Нафтогаза» идет, однако времени остается очень мало. 25 ноября газовый контракт обсудили по телефону лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Существующий контракт на транзит газа истекает 31 декабря. Россия предлагает Украине заключить вместо него временный контракт на год при условии, что «Нафтогаз» откажется от судебных исков, или продлить существующий контракт. Киев хочет, чтобы был заключен долгосрочный контракт с новым оператором ГТС, как того требуют нормы европейского регулирования.

Теги: газ, «Нафтогаз», Украина, переговоры
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