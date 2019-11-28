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Россия и Украина обсудили транзит газа

Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной. Об этом говорится в сообщении Минэнерго России, поступившем в РБК.

В ходе переговоров стороны обменялись предложениями. «Достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

В переговорах участвовали министр энергетики России Александр Новак, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, а также руководители «Нафтогаза Украины» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».

Контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» на транзит российского газа в Европу истекает 31 декабря 2019 года, стороны пока не договорились об условиях его продления.

«Газпром» требует от «Нафтогаза» отказаться от претензий к российской компании в международных судах, а Киев делать этого не хочет, а также настаивает на том, чтобы новый контракт был заключен с новым юридическим лицом — оператором газотранспортной системы (ГТС) Украины. Для разрешения вопроса представители России, Украины и Евросоюза провели несколько раундов переговоров, однако конкретных договоренностей достичь не удалось.

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18 ноября «Газпром» направил в «Нафтогаз» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через Украину сроком на один год. Однако премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев не заинтересован во временном соглашении. 25 ноября газовый контракт обсудили по телефону президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко накануне заявил, что соглашение по газу между Россией и Украиной должно быть заключено не позднее 13 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что работа по заключению газового контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» идет, но времени остается очень мало.

Теги: «Нафтогаз», «Газпром», Алексей Миллер, Александр Новак, новости РБК
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