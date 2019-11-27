Кремль заявил о цейтноте в работе по контракту с «Нафтогазом»

Кремль заявил о цейтноте в работе по контракту с «Нафтогазом»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по заключению газового контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» идет, но времени остается очень мало.

«Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения, мы в цейтноте, времени мало», — цитирует его «РИА Новости».

Представитель Кремля пояснил, что «Нафтогаз» после отделения оператора ГТС в отдельное юридическое лицо должен оформить все процедуру, а также зарезервировать необходимое количество объемов. «Это все требует времени, время пока еще есть, но оно сокращается», — сказал Песков.

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