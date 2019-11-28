Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в «экономическом удушении» Украины

Решение Германии о запуске газопровода «Северный поток-2» способствует «экономическому удушению» Украины. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle.

По его словам, Берлин не просто отнимает у Киева роль «главного транзитера», а вовсе лишает страну транзита, доходы от которого составляют значимую долю украинской экономики.

«Германия как один из лидеров Европейского союза должна это осознавать», — добавил Витренко.

Газопровод «Северный поток» пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию. Проект согласовали Финляндия и Швеция, а после длительного обсуждения разрешила строительство трубы через свои территориальные воды Дания. В ноябре вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что запуск поставок газа с конца 2019 года перенесен на середину 2020 года.

В Киеве называют «Северный поток-2» политическим проектом, который призван лишить Украину доходов от транзита. Против проекта также выступают Соединенные Штаты, заявляя, что этот проект угрожает энергетическому разнообразию и безопасности Европы.