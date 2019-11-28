Главы генштабов Турции и России по телефону обсудили ситуацию в Сирии

Главы генштабов Турции и России по телефону обсудили ситуацию в Сирии

Фото: Mehmet Guzel / AP

Главы генштабов Турции и России в ходе телефонного разговора обсудили развитие ситуации в Сирии. Об этом говорится в заявлении турецкого генштаба в Twitter.

«Глава генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер провел телефонный разговор с российским коллегой Валерием Герасимовым», — говорится в сообщении. Во время беседы они обменялись мнениями о событиях в Сирии, указывает турецкий генштаб.

В начале октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, действия были направлены против курдской группировки YPG («Отряды народной самообороны»), которую Анкара считает террористической организацией, а также курдских «Сирийских демократических сил» (СДС), союзных Соединенным Штатам.

17 октября США и Турция договорились о приостановлении военной операции. Согласно договоренностям, курды покинули прилегающие к Турции районы на севере Сирии, а США взамен сняли с Анкары часть экономических санкций.

22 октября Россия и Турция заключили меморандум о взаимопонимании. Документ содержит десять пунктов. Среди пунктов документа — договоренность о совместном патрулировании границы к западу и востоку от района операции «Источник мира». 18 ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу упрекнул Россию и США в невыполнении договоренностей по Сирии и пригрозил возобновлением военной операции в том случае, если Москва и Вашингтон не вернутся к исполнению обязательств.

В Минобороны России слова турецкого министра восприняли с недоумением. В ведомстве указали на то, что Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения меморандума «О взаимопонимании между Российской Федерацией и Турцией», подписанного сторонами 22 октября в Сочи.