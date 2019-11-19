Минобороны ответило Турции на слова о «невыполнении обещаний» по Сирии

Минобороны ответило Турции на слова о «невыполнении обещаний» по Сирии

В Минобороны России вызвало недоумение заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о «невыполнении Россией своих обещаний», а также угрозы в развязывании военной операции на севере Сирии. Об этом заявил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

В ведомстве указали на то, что Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения меморандума «О взаимопонимании между Российской Федерацией и Турцией», подписанного сторонами 22 октября в Сочи.

«Досрочно обеспечено разведение конфликтующих сторон. Проводится совместное с турецкими вооруженными силами патрулирование приграничной территории Сирии. Для нормализации обстановки в приграничных районах Сирии перебрасываются дополнительные силы российской военной полиции», — говорится в заявлении, поступившем в РБК.

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