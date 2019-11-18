Турция упрекнула Россию и США в невыполнении договоренностей по Сирии

Турция упрекнула Россию и США в невыполнении договоренностей по Сирии

Москва и Вашингтон не выполняют свои обязательства по Сирии, уверены в Анкаре. Без создания зоны безопасности, зачищенной от курдских формирований, урегулирование конфликта невозможно, заявили в Турции

Мевлют Чавушоглу (Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters)

Россия и США не выполнили договоренности по Сирии, и Турция готова принять меры для того, чтобы зачистить регион от курдских боевиков. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu.

По его мнению, Москва и Вашингтон «до сих пор не выполнили» то, что было предусмотрено договоренностями. «Они должны это сделать», — добавил Чавушоглу.

Чавушоглу добавил, что если Москва и Вашингтон не вернутся к исполнению обязательств, Анкара возобновит военную операцию на севере Сирии. «Если мы не получим результатов (в вопросе вывода курдских вооруженных формирования. — РБК), мы снова сделаем то, что необходимо», — сказал он.

Военную операцию «Источник мира» Турция начала на севере Сирии 9 октября. Она была направлена против курдского ополчения, контролировавшего регион. В Турции курдские группировки, в том числе Рабочая партия Курдистана, считаются террористическими.