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СМИ сообщили об авианалетах на подконтрольные Турции районы в Сирии
В Дамаске заявляют, что не знают, кому принадлежали обнаруженные в районе города Аль Баб самолеты
Фото: Hassan Ammar / AP

Неизвестные самолеты совершили не меньше девяти налетов на территории в провинции Алеппо, которые контролируют союзные Турции отряды сирийской оппозиции, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента.

По его словам, атаке подверглись нефтеперерабатывающие объекты в районе города Аль Баб. Al Mayadeen не уточняет, есть ли в результате налетов какие-либо разрушения.

О налете неизвестных самолетов сообщило и сирийское правительственное агентство SANA. Его корреспондент рассказал о том, что инцидент произошел в районе населенных пунктов Аль Баб и Аль Рай в провинции Алеппо.

Неделю назад авиаудары по южным окраинам Дамаска наносили ВВС Израиля. В Тель-Авиве заявили, что это был ответ на ракетный обстрел Голанских высот. Целью ракетного удара стали иранские военные объекты на территории Сирии, утверждали израильские военные.

В Москве действия Израиля назвали «неправильными». Там сообщили, что подобные действия «ведут к никому не нужной напряженности».

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сирия
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