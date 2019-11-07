Меркель и Столтенберг не согласились с Макроном о смерти мозга НАТО

Меркель и Столтенберг не согласились с Макроном о смерти мозга НАТО

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. На пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Меркель отметила, что это заявление слишком радикально, и она с ним не согласна .

«Настолько радикальная атака не нужна, даже если у нас есть проблемы, которые нужно решать вместе», — заявила Меркель, отметив, что НАТО по-прежнему остается краугольным камнем безопасности Германии.

Генсек альянса тоже выразил несогласие со словами президента Франции.

В интервью журналу Economist Макрон сказал, что Европа стоит на краю пропасти и может перестать контролировать свою судьбу, если не начнет рассматривать себя как самостоятельную геополитическую силу.

«То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО», — констатировал президент Франции.

