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Политика ,  
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Меркель и Столтенберг не согласились с Макроном о смерти мозга НАТО

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. На пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Меркель отметила, что это заявление слишком радикально, и она с ним не согласна .

«Настолько радикальная атака не нужна, даже если у нас есть проблемы, которые нужно решать вместе», — заявила Меркель, отметив, что НАТО по-прежнему остается краугольным камнем безопасности Германии.

Генсек альянса тоже выразил несогласие со словами президента Франции.

В интервью журналу Economist Макрон сказал, что Европа стоит на краю пропасти и может перестать контролировать свою судьбу, если не начнет рассматривать себя как самостоятельную геополитическую силу.

«То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО», — констатировал президент Франции.
 

Теги: нато, Ангела Меркель, Йенс Столтенберг
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