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Кремль заявил об отсутствии понимания в ответ на письмо Путина по ракетам
Российский президент хочет избежать роста напряженности по вопросу ракет средней и меньшей дальности, заявил Песков. Послание Путина не требует ответа, но и понимания Москва пока не встретила, отметил он

Послание президента России Владимира Путина странам НАТО с предложением поддержать мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) не подразумевает ответов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РБК.

По его словам, послание было направлено «циркулярно, в основные страны Европы и Азии, в различные международные организации».

«Президент Путин продолжает, несмотря на то что по вине Вашингтона произошел слом ДРСМД, усилия, с тем чтобы не допустить роста напряженности, дестабилизации обстановки в плане глобальной безопасности и стабильности в случае размещения ракет средней и малой дальности, что раньше было запрещено», — сказал представитель Кремля.

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«Коммерсантъ» узнал о послании Путина НАТО с предложением по ракетам

«Собственно Путин призвал воздерживаться от размещения этих систем вооружений, — добавил Песков. — Это не предусматривает каких-либо ответов, но понимание мы пока не встретили».

Песков также заявил, что Москва не согласна с обвинениями со стороны Североатлантического альянса в нарушении Договора о РСМД. «Российская сторона не нарушала дух и букву ДРСМД и наоборот, мы продолжаем последовательно и аргументированно обвинять в нарушении положений ДРСМД США», — отметил он.

О послании Путина с предложением по ракетам накануне сообщил «Коммерсантъ». По данным газеты, оно было направлено 19 сентября в страны-члены НАТО, а также в государства, не входящие в альянс, в том числе в Китай. В послании российский президент напомнил о решении Москвы не размещать РСМД в Европе и других регионах, пока от этого будет воздерживаться Вашингтон. В письме также говорилось, что Россия призвала США и союзников взять на себя встречные обязательства, но не увидела «встречной заинтересованности».

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НАТО назвало письмо Путина о моратории на РСМД «игнорирующим реальность»

Представитель НАТО Оана Лунгеску в ответ на это заявила, что предложение Москвы «игнорирует реальность» и не заслуживает доверия. Она также заявила, что Россия в нарушение договора уже развернула ракету SS-8 (классификация НАТО для ракеты 9М792).

В середине августа, после того как США вышли из ДРСМД и соглашение перестало действовать, Пентагон провел первое официальное испытание крылатой ракеты, которая может поражать цели на расстоянии более 500 км. Путин попросил правительство оценить уровень угрозы безопасности России и призвал «принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа».

Авторы: Полина Химшиашвили, Наталия Анисимова
Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, ДРСМД
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