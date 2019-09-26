Кремль заявил об отсутствии понимания в ответ на письмо Путина по ракетам

Кремль заявил об отсутствии понимания в ответ на письмо Путина по ракетам

Российский президент хочет избежать роста напряженности по вопросу ракет средней и меньшей дальности, заявил Песков. Послание Путина не требует ответа, но и понимания Москва пока не встретила, отметил он

Послание президента России Владимира Путина странам НАТО с предложением поддержать мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) не подразумевает ответов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РБК.

По его словам, послание было направлено «циркулярно, в основные страны Европы и Азии, в различные международные организации».

«Президент Путин продолжает, несмотря на то что по вине Вашингтона произошел слом ДРСМД, усилия, с тем чтобы не допустить роста напряженности, дестабилизации обстановки в плане глобальной безопасности и стабильности в случае размещения ракет средней и малой дальности, что раньше было запрещено», — сказал представитель Кремля.

«Собственно Путин призвал воздерживаться от размещения этих систем вооружений, — добавил Песков. — Это не предусматривает каких-либо ответов, но понимание мы пока не встретили».