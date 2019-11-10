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Политика ,  
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Польша предупредила Макрона о «горячем дыхании русского медведя» на шее

Президент Франции Эмманюэль Макрон «безответственен» в отношении НАТО, так как пытается восстановить отношения с Россией. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью газете The Financial Times.

Так, в ответ на призывы Макрона возобновить «стратегический диалог» с Москвой польский премьер-министр сообщил, что НАТО является «главным источником безопасности», и Европа не может «делать вид, что ничего не произошло в Украине, Белоруссии или Грузии», странах, во внутренние дела которых, по его словам, вмешивалась Москва.

«Президент Макрон находится в другом положении [нежели ряд других европейских политиков], потому что он не чувствует горячего дыхания русского медведя на своей шее», — заявил Моравецкий.

Он отверг идею сближения с Россией из-за ее «агрессивности», и сказал, что его разочаровывает поддержка ключевыми государствами-членами ЕС крупных российских проектов, в частности, «Северного потока — 2».

Политика
Макрон назвал три сценария развития России

В четверг, 7 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist заявил о «смерти мозга» НАТО и о том, что европейским странам необходимо перестать рассчитывать на США и других союзников и начать наращивать свою оборону. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель выразили свое несогласие со словами французского лидера.

В этом же интервью Макрон отметил важность восстановления диалога ЕС с Россией, несмотря на недоверие со стороны стран Балтии и Польши.

В конце августа на совещании послов Франции, через неделю после встречи с Путиным в форте Брегансон, Макрон выступил за переосмысление отношений России и Франции. Он выразил увереность в необходимости «основательно перетасовать карты» и установить «искренний и требовательный» диалог с Москвой.

Теги: Польша, Франция, Россия, предупреждение
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