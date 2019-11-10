Польша предупредила Макрона о «горячем дыхании русского медведя» на шее

Президент Франции Эмманюэль Макрон «безответственен» в отношении НАТО, так как пытается восстановить отношения с Россией. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью газете The Financial Times.

Так, в ответ на призывы Макрона возобновить «стратегический диалог» с Москвой польский премьер-министр сообщил, что НАТО является «главным источником безопасности», и Европа не может «делать вид, что ничего не произошло в Украине, Белоруссии или Грузии», странах, во внутренние дела которых, по его словам, вмешивалась Москва.

«Президент Макрон находится в другом положении [нежели ряд других европейских политиков], потому что он не чувствует горячего дыхания русского медведя на своей шее», — заявил Моравецкий.

Он отверг идею сближения с Россией из-за ее «агрессивности», и сказал, что его разочаровывает поддержка ключевыми государствами-членами ЕС крупных российских проектов, в частности, «Северного потока — 2».