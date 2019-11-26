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Число жертв землетрясения в Албании выросло до 20

Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до 20 человек, пишет Albanian Daily News со ссылкой на Минобороны страны. Ранее сообщалось о 18 погибших.

Из-под обломков спасатели извлекли 42 человека, еще около 600 были ранены. Спасательные операции продолжаются, наиболее активные разборы завалов идут в городах Дуррес и Туман.

Фотогалерея 
Последствия землетрясения в Албании. Фоторепортаж

Землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло в центральной части Албании в ночь на 26 ноября в 03:54 (05:54 мск) После этого произошло еще несколько афтершоков в 5 баллов. Эпицентр землетрясения находился рядом с городом Шиджак в 31 км от столицы страны Тираны.

Очевидцы сообщали о множестве разрушений и пострадавших. Повреждены дома албанцев, объекты энергетики и инфраструктуры.Посольство России заявило, что не располагает сведениями о пострадавших россиянах. На опубликованных из Дурреса кадрах видны последствия землетрясения: у многих домов сложились стены и перекрытия.

Это уже второе землетрясение в Албании за последние месяцы. В сентябре в Тиране были зафиксированы толчки магнитудой 5,8 балла. Тогда пострадали более сотни человек.

Теги: Албания, землетрясение, жертвы
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