Число жертв землетрясения в Албании выросло до 20

Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до 20 человек, пишет Albanian Daily News со ссылкой на Минобороны страны. Ранее сообщалось о 18 погибших.

Из-под обломков спасатели извлекли 42 человека, еще около 600 были ранены. Спасательные операции продолжаются, наиболее активные разборы завалов идут в городах Дуррес и Туман.

Землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло в центральной части Албании в ночь на 26 ноября в 03:54 (05:54 мск) После этого произошло еще несколько афтершоков в 5 баллов. Эпицентр землетрясения находился рядом с городом Шиджак в 31 км от столицы страны Тираны.

Очевидцы сообщали о множестве разрушений и пострадавших. Повреждены дома албанцев, объекты энергетики и инфраструктуры.Посольство России заявило, что не располагает сведениями о пострадавших россиянах. На опубликованных из Дурреса кадрах видны последствия землетрясения: у многих домов сложились стены и перекрытия.