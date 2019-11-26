Россияне не пострадали при землетрясении в Албании

Россияне не пострадали при землетрясении в Албании

Фото: AP

Посольство России в Албании сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших при землетрясении. Об этом представители дипмиссии написали на ее странице в Facebook.

«На текущий момент в посольство России информация о пострадавших российских гражданах не поступала. Сотрудники российского посольства также не пострадали», — говорится в сообщении.

В ночь на 26 ноября неподалеку от столицы Албании Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4. Его очаг залегал на глубине 20 км, эпицентр подземных толчков находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак.