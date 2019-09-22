Число пострадавших при землетрясении в Албании превысило сто человек

Число пострадавших при землетрясении в Албании превысило сто человек

Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 105 человек, передает Albanian Daily News со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны. Ранее сообщалось о 68 получивших травмы.

По данным министерства, пострадавшие получили медицинскую помощь в больницах городов Дуррес и Тирана. В ведомстве добавили, что большинство пациентов уже выписались из медучреждений.

В травматологической больнице в Тиране получают лечение семь человек, а в госпитале Дурреса находятся трое пострадавших.

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в столице Албании Тиране накануне, 21 сентября. Затем последовали еще несколько подземных толчков. Эпицентр одного из них, который зафиксировали в районе портового города Дуррес, находился в Адриатическом море. Его магнитуда составила 5,6. По данным Минобороны страны, это землетрясение стало самым сильным за последние 30 лет.