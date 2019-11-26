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Общество ,  
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Десятки человек пострадали при землетрясении в Албании
Сильнее всего толчки ощущались в столице страны Тиране и втором по величине городе Дурресе. Есть погибшие

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло неподалеку от столицы Албании Тираны, сообщает Геологическая служба США (USGS). Эпицентр подземных толчков находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км.

Самые мощные колебания были зафиксированы около 03:54 ночи по местному времени (05:54 мск). Как передает Exit.al, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в втором по величине городе страны Дуррес. По данным издания, за медпомощью в больницы Тираны, Дурреса и Круджи обратилось более 100 человек. Власти сообщили Reuters, что самый большой ущерб был нанесен зданиям в Дурресе.

Из-под обломков разрушенного здания в Дурресе спасатели извлекли тело 18-летнего молодого человека. Как передает Reuters со ссылкой на представителя Минобороны страны, еще один мужчина погиб в округе Корбин, расположенном на севере Албании. По данным собеседника агентства, под обломками обрушившихся зданий в городах могут находиться люди. «Пожарные и военные помогают жителям домов, оказавшихся под обломками», — сообщил он. Как передает Gazeta Shqiptare Online, по предварительным данным, в результате землетрясений погибли трое человек, еще 150 получили ранения. AP со ссылкой на местные власти сообщает о четырех погибших.

Министр здравоохранения Албании Огерта Манастирлиу сообщила Faktor.al, что в травматологические отделения больниц после землетрясения доставлены около 50 человек.

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Число пострадавших при землетрясении в Албании превысило сто человек

Собеседник News24 заявил, что его дочь и племянница находятся под завалами разрушенного жилого дома в Дурресе. «Я разговаривал с моей дочерью и племянницей по телефону. Они сказали, что они здоровы и ждут спасения», — сказал телеканалу мужчина.

Посольство России в Албании сообщило в своем Facebook, что не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших в результате землетрясений россияне.

Эпицентр землетрясения находился в 31 км от Тираны, пишет InfoShqip. Отмечается, что в столице Албании некоторые районы остались без электричества. Телеканал Top Channel Albania опубликовал видеозапись разрушенного здания в Дурресе.

Как пишет Shqiptarja, землетрясение также повредило электрическую подстанцию, расположенную в деревне Залла в городе Фуше-Крудже, которая снабжает электроэнергией половину района. По данным портала Newsbomb.al, в результате землетрясений, зарегистрированных во вторник, в одном из районов Дурреса обрушились три особняка. По словам очевидцев, под обломками находятся люди.

Землетрясение произошло в районе Дурреса в конце сентября, подземные толчки были зафиксированы также в Тиране. В результате пострадали более 50 человек. Тогда министерство обороны страны заявляло, что это самое сильное землетрясение в стране за последние 30 лет.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Албания, землетрясение
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