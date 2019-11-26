Очевидцы сообщили о последствиях землетрясения в Албании

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Жители пострадавших от землетрясения районов Албании рассказали о произошедшем.

Турист из Турции сообщил Euronews, что был в доме своего друга в Дурресе, когда началось землетрясение. По его словам, первые толчки начались около 3:30 (5:30 мск) и продолжались восемь-десять секунд, люди вышли из дома на улицу, а через десять минут вернулись домой и снова легли спать. Во второй раз толчки начались спустя полчаса, пояснил очевидец. Он сообщил, что слышал звуки обрушения крыш и балконов. Небольшие толчки продолжались примерно до семи утра (9:00 мск), добавил он.

«Было 06:30, я вышел доить коров, когда произошло землетрясение. Я разбудил детей и взрослых, и мы все выбежали на улицу», — рассказал агентству Reuters житель деревни Флок, где находился эпицентр землетрясения. По словам собеседника, в двух комнатах его дома обрушился потолок. Министерство обороны сообщает, что во Флоке и близлежащем селе Дворан повреждено около 70 зданий.

Наиболее пострадавшими районами являются города Дуррес и Туман. Gazeta Shqiptare со ссылкой на очевидцев пишет, что спасатели пытаются вытащить из-под завалов дома 17-летнего подростка, который звал на помощь. Под обломками остаются три сестры мальчика, среди которых два близнеца возрастом младше трех лет.