Общество , 26 ноя, 10:47
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Последствия землетрясения в Албании. Фоторепортаж
Ночью в Албании произошло землетрясение. Есть погибшие. Пострадали сотни человек. Самый большой ущерб нанесен второму по величине городу страны Дурресу. Последствия землетрясения — в фоторепортаже РБК
Магнитуда землетрясения — 6,4
Самый большой ущерб нанесен столице страны Тиране и городу Дурресу
В больницы обратились более ста человек
Точное количество погибших пока неизвестно
Эпицентр землетрясения, по данным Геологической службы США, находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак, в 31 км от Тираны
Завалы, где до сих пор могут находиться люди, разбирают пожарные и военные
Некоторые районы Тираны остались без электричества
У посольства России в Албании нет данных о пострадавших россиянах.