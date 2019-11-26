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Трамп наградил участвовавшего в ликвидации лидера ИГ пса

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме служебного пса по кличке Конан, принимавшего участие в операции по ликвидации лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщили в пресс-пуле Белого дома.

Животное на поводке вывели на крыльцо Белого дома, где присутствовали журналисты. Американский лидер вышел к публике в сопровождении супруги Мелании и вице-президента США Майка Пенса.

«Итак, это Конан. Наверное, самая известная собака в мире. Я многое узнал об этой породе собак. Он обучен, так что если вы откроете рот, то будете атакованы. Вам лучше быть очень, очень осторожными. Я думаю, что Конан точно знал, что происходило [во время спецоперации американских военных]», — обратился к журналистам Трамп.

Американский лидер отметил, что собаку наградили орденом и грамотой.

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27 октября Трамп сообщил об уничтожении в Сирии лидера «Исламского государства» в результате спецоперации, проведенной силами американских военных. По словам Трампа, аль-Багдади подорвал себя в тупиковом тоннеле, вместе с террористом погибли его трое детей. 

Позже американский президент обнародовал фотографию собаки, принимавшей участие в ликвидации аль-Багдади. Во время спецоперации собака получила ранение. Однако, как заявили в Пентагоне, животное пошло на поправку. 

Трамп также отмечал, что не исключает публикацию видео части спецоперации. Чиновники Минобороны США сообщили CNN, что останки главы террористической группировки захоронили в море.

Теги: Дональд Трамп, собака, Белый дом, террорист, ликвидация
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