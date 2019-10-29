Трамп опубликовал фото раненного при ликвидации аль-Багдади пса

Президент США Дональд Трамп показал фотографию служебной собаки, которая пострадала при операции по уничтожению лидера террористической организации ИГ (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Соответствующий снимок он разместил в своем Twitter-аккаунте.

«Мы рассекретили фотографию замечательного пса (кличка не рассекречена), который проделал столь великолепную работу при захвате и уничтожении аль-Багдади», — написал Трамп.

Ранее в Пентагоне оценили состояние пострадавшей в ходе военной операции собаки. Как сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, она получила легкое ранение. Сейчас собака поправляется и уже вернулась к работе, отметил он. Милли также отказался назвать кличку животного по соображениям безопасности.

Трамп сообщил об уничтожении аль-Багдади 27 октября. По его словам, военные США загнали террориста в туннель, где, оказавшись в тупике, он подорвал пояс смертника. Президент отметил, что вместе с ним погибли трое его детей, а также многие сторонники лидера ИГ.