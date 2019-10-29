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Трамп опубликовал фото раненного при ликвидации аль-Багдади пса

Президент США Дональд Трамп показал фотографию служебной собаки, которая пострадала при операции по уничтожению лидера террористической организации ИГ (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Соответствующий снимок он разместил в своем Twitter-аккаунте.

«Мы рассекретили фотографию замечательного пса (кличка не рассекречена), который проделал столь великолепную работу при захвате и уничтожении аль-Багдади», — написал Трамп.

Ранее в Пентагоне оценили состояние пострадавшей в ходе военной операции собаки. Как сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, она получила легкое ранение. Сейчас собака поправляется и уже вернулась к работе, отметил он. Милли также отказался назвать кличку животного по соображениям безопасности.

Трамп сообщил об уничтожении аль-Багдади 27 октября. По его словам, военные США загнали террориста в туннель, где, оказавшись в тупике, он подорвал пояс смертника. Президент отметил, что вместе с ним погибли трое его детей, а также многие сторонники лидера ИГ.

Позднее Трамп сообщил, что не исключает публикацию видео части спецоперации. Чиновники Минобороны США сообщили CNN, что останки глава террористической группировки захоронили в море.

Теги: собака, Дональд Трамп, ранение, фотография
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Пентагон сообщил о состоянии раненной при ликвидации аль-Багдади собаки
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Останки аль-Багдади захоронили в море
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