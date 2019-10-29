Пентагон сообщил о состоянии раненной при ликвидации аль-Багдади собаки

Служебный пес, пострадавший в ходе военной операции по уничтожению главаря «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, сейчас выздоравливает. Об этом сообщил руководитель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, передает издание Politico.

Называть кличку пса он отказался из соображений безопасности. Милли отметил, что собака была легко ранено в ходе операции, однако сейчас выздоравливает и уже вернулась к работе.

Ранее президент США Дональд Трамп выложил в своем Twitter-аккаунте фотографию пса, похвалив его за проделанную работу.

27 октября Трамп заявил об уничтожении лидера «Исламского государства» в результате спецоперации военных США в Сирии. По словам американского президента, аль-Багдади подорвал себя в тупиковом тоннеле, и вместе с ним погибли его трое детей. Трамп допустил, что США вскоре опубликуют видео части операции. Позже источники СМИ в Минобороны США сообщили, что останки аль-Багдади захоронили в море.