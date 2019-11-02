Трамп пригласил раненного при устранении аль-Багдади пса в Белый дом

Президент США Дональд Трамп пригласил в Белый дом собаку, раненную во время военной операции по ликвидации главаря запрещенной террористической организации ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Об этом он написал в своем Twitter.

Также Трамп упомянул пса, выступая в штате Миссисипи. Как пишет The New York Times, американский президент пожаловался, что средства массовой информации уделяют недостаточное внимание военное операции по устранению аль-Багдади в Сирии. По словам Трампа, если бы подобное случилось при президентстве Барака Обамы, то освещение этой истории «продолжалась еще семь месяцев».

«Со мной же (СМИ) даже не хотят этого делать, просто проигнорировали. На самом деле, и я рад тому, что пес Конан получил больше внимания, чем я», — добавил Трамп.

29 октября Дональд Трамп опубликовал фото раненного при ликвидации аль-Багдади пса. По данным Пентагона, собака получила неопасные для здоровья травмы.

О ликвидации лидера ИГ аль-Багдади американский президент сообщил 27 октября. Как рассказал Трамп, военные загнали террориста в тоннель, где он подорвал пояс смертника.