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Путин заявил о необходимости баланса в регулировании рынка ИТ

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что кабмин сумеет найти гибкий инструмент регулирования рынка ИТ, который не нанесет ущерба иностранному бизнесу. Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции по итогам прошедшего в Бразилии саммита БРИКС, видео опубликовано на официальном сайте Кремля.

Таким образом российский лидер ответил на вопрос о своем отношении к законопроекту о значимых веб-ресурсах. Путин напомнил, что этот вопрос уже обсуждался в правительстве, отметив, что окончательное решение пока не принято.

Глава России заявил о необходимости поиска баланса между интересами развития рынка и задачами обеспечения государственной безопасности. При этом, по словам российского лидера, правительство не намерено доводить до ситуации, в которой иностранные партнеры окажутся в неконкурентных или невыгодных условиях.

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Путин также отметил, что Россия заинтересована в притоке технологий и инвестиций из-за рубежа, сообщив о работе властей по созданию благоприятных условий для этого сектора.

Летом этого года депутат «Единой России», член комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин внес в Госудму законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%. С критикой инициативы выступили участники рынка. По их мнению, она может разрушить уникальную экосистему интернет-бизнеса в России, а также привести к дискриминации обрабатывающих большие данные российских компаний с участием иностранцев. Как сообщали источники РБК, правительство готово поддержать законопроект при условии доработки документа и ограничения доил иностранцев на уровне 50% минус одна акция.

Теги: Владимир Путин, законопроект, Рунет
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