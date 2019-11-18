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«Яндекс» оценил планы отозвать из Госдумы законопроект о значимых сайтах
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«Яндекс» положительно оценил решение отозвать из Госдумы законопроект о значимых информационных ресурсах. Об этом РБК сообщил представитель пресс-службы компании.

«Мы поддерживаем идею об отзыве законопроекта и считаем, что его идеи могут быть достигнуты менее болезненными для интернет-индустрии методами», — сказал он.

Поправки внес в Госдуму в июле член думского комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин. Они предусматривают ограничение доли владения в значимых интернет-ресурсах иностранных инвесторов до 20%. 11 октября на фоне обсуждения законопроекта акции «Яндекса» упали на американской бирже NASDAQ более чем на 16%.

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Уменьшающий долю иностранцев в значимых сайтах проект отзовут из Думы

В середине октября РБК узнал, что правительство выразило готовность поддержать законопроект, но только при условии его доработки. Кабмин предложил увеличить долю иностранцев до 50% минус одна акция. В результате стоимость акций «Яндекса» возросла на Мосбирже на 7,3%.

18 ноября Горелкин заявил, что в ближайшее время планирует отозвать законопроект для его доработки. Депутат отметил, что изучил отзывы экспертов и бизнес-сообщества. По его словам, в них он увидел «живые и проработанные идеи», которые могут включить в итоговый вариант документа.

Теги: «Яндекс», Госдума, законопроект, отзыв
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