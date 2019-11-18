«Яндекс» оценил планы отозвать из Госдумы законопроект о значимых сайтах

«Яндекс» положительно оценил решение отозвать из Госдумы законопроект о значимых информационных ресурсах. Об этом РБК сообщил представитель пресс-службы компании.

«Мы поддерживаем идею об отзыве законопроекта и считаем, что его идеи могут быть достигнуты менее болезненными для интернет-индустрии методами», — сказал он.

Поправки внес в Госдуму в июле член думского комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин. Они предусматривают ограничение доли владения в значимых интернет-ресурсах иностранных инвесторов до 20%. 11 октября на фоне обсуждения законопроекта акции «Яндекса» упали на американской бирже NASDAQ более чем на 16%.

В середине октября РБК узнал, что правительство выразило готовность поддержать законопроект, но только при условии его доработки. Кабмин предложил увеличить долю иностранцев до 50% минус одна акция. В результате стоимость акций «Яндекса» возросла на Мосбирже на 7,3%.