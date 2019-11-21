Моралес заявил о готовности вернуться в Боливию «уже завтра»

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что хочет вернуться в страну уже завтра, однако для этого ему нужны гарантии безопасности. Об этом он сообщил в интервью «РИА Новости».

«Я хочу вернуться уже завтра, ждем гарантий от правительства де-факто. Если со мной что-то произойдет, ответственным будет временное правительство», — сказал он. Моралес отметил, что против его возвращения в Боливию выступают США.

Экс-президент предупредил вооруженные силы Боливии о том, что международные нормы выше указа властей страны, поэтому им не удастся уйти от ответственности за разгон демонстрантов. «Это были преступления против человечности», — заявил он.

Накануне Моралес предложил вернуться в Боливию и доработать свой четвертый президентский срок, который должен был завершиться в январе 2020 года. По его словам, после этого он мог бы вместе с оппозицией сформировать новый избирательный орган, чтобы провести выборы главы государства. Он отметил, что в обмен не будет выдвигаться на следующих президентских выборах.