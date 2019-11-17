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Правозащитники заявили о 23 погибших с начала кризиса в Боливии

С начала политического кризиса в Боливии в протестах погибли как минимум 23 человека. Об этом сообщается в Twitter Межамериканской комиссии по правам человека.

Как сообщили в организации, с 15 ноября этого года число погибших из-за полицейского насилия в Боливии составило девять человек, еще 122 пострадали. По данным комиссии, в общей сложности с начала кризиса в стране число пострадавших составило 715 человек.

Фотогалерея 
Уличные протесты в Боливии после отставки Моралеса. Фоторепортаж

Ранее СМИ сообщали, что в ходе протестов около боливийского города Кочабамба полицейские убили пять сторонников экс-президента страны Эво Моралеса, еще порядка 50 человек получили ранения. По данным полиции, убитые — производители коки, пытавшиеся прорваться в город. Ранее фермеры-производители коки потребовали возвращения Моралеса, до прихода к власти занимавшегося выращиванием этого растения и возглавлявшего профсоюз его производителей.

Эво Моралес объявил об уходе с поста президента Боливии на фоне протестов, начавшихся из-за итогов прошедших в октябре президентских выборов в стране. По официальным данным, на них в четвертый раз победу одержал действующий президент, однако оппозиция заявила о фальсификациях. После отставки Моралес прилетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище. 13 ноября пост временно исполняющей обязанности президента Боливии заняла второй вице-спикер сената страны Жанин Аньес.

Теги: Боливия, протесты
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