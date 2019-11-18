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Отставка Моралеса ,  
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Моралес заявил об угрозе гражданской войны в Боливии
По словам экс-президента страны, на фоне его ухода от власти в стране появляются «разжигающие насилие группы». Он призвал сограждан не допустить эскалации конфликта
Фото: Edgard Garrido / Reuters

Ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес дал интервью агентству EFE, в котором прокомментировал ситуацию в своей стране.

По словам Моралеса, он «очень боится», что кризис в Боливии приведет к гражданской войне. Политик призвал сограждан не допустить такого развития событий.

«Пока мы были у власти, мы объединяли <...> А теперь появляются группы, разжигающие насилие, члены банд, <...> они проникли даже в университеты и собираются в полувоенные группы», — заявил он.

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Эво Моралес впервые стал президентом Боливии в 2006 году и с тех пор дважды переизбирался на пост. Осенью 2019 года состоялись очередные выборы, которые завершились его победой. Однако оппозиция посчитала, что во время голосования были допущены нарушения. Начались акции протеста, на фоне которых Моралес объявил об отставке — после соответствующих требований армии.

После ухода с поста Моралес улетел в Мексику — Мехико согласилось предоставить ему политическое убежище. Бывший президент пояснил, что на родине на него готовилось покушение. При этом Моралес уточнял, что не уходит из политики, и готов вернуться в Боливию, если парламент не утвердит его прошение об отставке.

По оценкам правозащитников, с начала политического кризиса в Боливии погибли не менее 23 человек.

Автор: Артём Губенко
Теги: Боливия, интервью, Эво Моралес
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