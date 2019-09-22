Посольство сообщило о состоянии освобожденных российских моряков

Захваченные пиратами у берегов Камеруна российские моряки освобождены, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщает в своем Facebook посольство России в Камеруне.

«Российские моряки, захваченные пиратами у берегов Камеруна 15 августа с.г., освобождены. Данную информацию подтверждает компания-работодатель», — говорится в сообщении российской дипмиссии. Сейчас россияне находятся в Германии, откуда потом отправятся в Россию.

В середине августа пираты захватили грузовое судно «Мармалайт» у берегов Камеруна. По данным МИДа России, в плен попали восемь членов экипажа, в том числе три россиянина. Судно принадлежит немецкой компании MC-Schiffahrt и ходит под флагом Антигуа и Барбуды.

Позже в посольстве России в Яунде сообщили, что судовладельцу удалось договориться о доставке еды и медикаментов для похищенных. В дипмиссии отметили, что, предположительно, моряки находятся в Нигерии.