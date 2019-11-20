СМИ сообщили об отказе двигателя у самолета Зеленского

Президент Украины должен был вылететь в Николаев, где проходит торжественная встреча возвращенных Россией кораблей. Однако у борта №1 обнаружилась техническая неисправность, и Зеленскому пришлось ждать другой самолет

Владимир Зеленский (Фото: Pavlo Gonchar / ТАСС)

У самолета президента Украины Владимира Зеленского отказал двигатель, когда он должен был вылетать из Харьковской области в Николаев. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Новое Время» и портал NewsRoom.

Под Харьковом Зеленский посетил Станицу Луганскую, где осмотрел восстановленный мост на пункте пропуска в ЛНР. После этого он отправился в Чугуев, откуда на самолете Ан должен был вылететь в Николаев для встречи кораблей, которые Россия вернула Украине на этой неделе. Однако еще до взлета у самолета обнаружили неисправность двигателя.

«Не завелись», — сообщил собеседник «Нового Времени».

Источник Depo.Харьков утверждает, что инцидент произошел не в Чугуева, а непосредственно в аэропорту Харькова. По словам собеседника издания, президенту предложили пересесть на военный борт. Однако глава государства из соображений безопасности, отказался использовать самолет, который ему предложили. После инцидента за Зеленским, пишет «Новое Время», из Киева отправили лайнер Airbus, на котором он и должен вылететь в Николаев.

Из-за технической задержки президент Украины опаздывает на торжественные мероприятия, посвященные возвращению трех кораблей — катеров «Никополь», Бердянск» и буксира «Яны Капу». Они с ноября прошлого года находились под арестом в России, однако 18 ноября российская сторона передала их украинским ВМС. 20 ноября их на буксире доставили в порт Очакова, где корабли встретили местные жители, журналисты и члены экипажа. Моряки с кораблей вернулись на Украину еще в сентябре в рамках обмена удерживаемыми лицами.