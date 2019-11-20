СМИ сообщили об отказе двигателя у самолета Зеленского

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,25) Quote, 20 ноя, 12:58
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 70,85 (+0,22) Quote, 20 ноя, 12:58
Минобороны показало видео испытаний модернизированных пушек Общество, 00:11 Соловьев показал видео потасовки экспертов из Украины и США на «России 1» Общество, 00:10 «Яндекс» и Rambler Group решили претендовать на трансляцию Лиги чемпионов Спорт, 00:00 ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти Политика, 00:00 Комитет Сената США одобрил назначение Салливана послом в России Политика, 20 ноя, 23:54 Мособлсуд объяснил сбои в работе сайтов подмосковных судов обновлением ПО Технологии и медиа, 20 ноя, 23:41 Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном Политика, 20 ноя, 23:34 СМИ сообщили о тайной свадьбе Роналду Спорт, 20 ноя, 23:23 Полиция завела дело после штурма руферами крыши башни в «Москва-Сити» Общество, 20 ноя, 23:20 Куда съездить c друзьями в выходные: 10 неожиданных мест РБК и Subaru, 20 ноя, 23:20 СМИ сообщили об отказе двигателя у самолета Зеленского Общество, 20 ноя, 23:15 Участнику «Детского Евровидения» из России стало плохо на репетиции Общество, 20 ноя, 22:57 Продукты по интернету: как «Утконос» занял почти половину рынка РБК и SAP, 20 ноя, 22:37 Экс-директора петербургского «Водоканала» задержали после обысков Общество, 20 ноя, 22:36
Общество ,  
0 
СМИ сообщили об отказе двигателя у самолета Зеленского
Президент Украины должен был вылететь в Николаев, где проходит торжественная встреча возвращенных Россией кораблей. Однако у борта №1 обнаружилась техническая неисправность, и Зеленскому пришлось ждать другой самолет
Владимир Зеленский  (Фото: Pavlo Gonchar / ТАСС)

У самолета президента Украины Владимира Зеленского отказал двигатель, когда он должен был вылетать из Харьковской области в Николаев. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Новое Время» и портал NewsRoom.

Под Харьковом Зеленский посетил Станицу Луганскую, где осмотрел восстановленный мост на пункте пропуска в ЛНР. После этого он отправился в Чугуев, откуда на самолете Ан должен был вылететь в Николаев для встречи кораблей, которые Россия вернула Украине на этой неделе. Однако еще до взлета у самолета обнаружили неисправность двигателя.

«Не завелись», — сообщил собеседник «Нового Времени».

Источник Depo.Харьков утверждает, что инцидент произошел не в Чугуева, а непосредственно в аэропорту Харькова. По словам собеседника издания, президенту предложили пересесть на военный борт. Однако глава государства из соображений безопасности, отказался использовать самолет, который ему предложили. После инцидента за Зеленским, пишет «Новое Время», из Киева отправили лайнер Airbus, на котором он и должен вылететь в Николаев.

Из-за технической задержки президент Украины опаздывает на торжественные мероприятия, посвященные возвращению трех кораблей — катеров «Никополь», Бердянск» и буксира «Яны Капу». Они с ноября прошлого года находились под арестом в России, однако 18 ноября российская сторона передала их украинским ВМС. 20 ноября их на буксире доставили в порт Очакова, где корабли встретили местные жители, журналисты и члены экипажа. Моряки с кораблей вернулись на Украину еще в сентябре в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Фотогалерея 
Буксировка украинских кораблей из порта Керчи. Фоторепортаж

В состав президентского авиаотряда на Украине входит три самолета и один вертолет, среди них два Ан — Ан-148 и Ан-74. На каком именно из них должен был вылететь в Николаев Зеленский, неизвестно. Также еще один президентский борт — Airbus A319.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, самолет, Харьков
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Зеленский приехал в Станицу Луганскую на линии фронта в Донбассе
Политика
Зеленский пообещал не бриться до прибытия на Украину задержанных кораблей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter