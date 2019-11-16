Суд отложил арест охранника колледжа в Благовещенске по делу о стрельбе

Городской суд Благовещенска отложил на 72 часа избрание меры пресечения в отношении охранника частного охранного предприятия «Сириус-А» Олега Ермолова, который проходит обвиняемым по делу об устроенной студентом стрельбе в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение суд принял по просьбе представителя прокуратуры. Сам Ермолов заявил, что не считает себя виновным. «Я вообще не понимаю, за что меня задержали. Я действовал по инструкции, ничего не нарушил. Я своевременно, в первую очередь, вызвал МЧС, к людям вышел, отправил за угол, охранял вход, потом позвонил директору и сообщил», — сказал Ермолов.

Отвечая на вопрос судьи, он подтвердил наличие у него судимости. Адвокат охранника выступила за то, чтобы его подзащитного поместили под домашний арест. Ермолов поддержал слова своего адвоката и сослался на наличие у него двоих детей, которых, по словам охранника, не с кем оставить, так как его супруга работает.

19-летний студент устроил стрельбу в колледже 14 ноября. Юноша смог пройти в корпус с охотничьим ружьем, зашел в аудиторию и начал стрелять по учащимся. В результате погиб 19-летний молодой человек, еще пятеро пострадали. Сам стрелок покончил с собой, когда полицейские заблокировали его в аудитории.