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Стрельба в колледже Благовещенска ,  
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Суд отложил арест охранника колледжа в Благовещенске по делу о стрельбе

Городской суд Благовещенска отложил на 72 часа избрание меры пресечения в отношении охранника частного охранного предприятия «Сириус-А» Олега Ермолова, который проходит обвиняемым по делу об устроенной студентом стрельбе в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение суд принял по просьбе представителя прокуратуры. Сам Ермолов заявил, что не считает себя виновным. «Я вообще не понимаю, за что меня задержали. Я действовал по инструкции, ничего не нарушил. Я своевременно, в первую очередь, вызвал МЧС, к людям вышел, отправил за угол, охранял вход, потом позвонил директору и сообщил», — сказал Ермолов.

Отвечая на вопрос судьи, он подтвердил наличие у него судимости. Адвокат охранника выступила за то, чтобы его подзащитного поместили под домашний арест. Ермолов поддержал слова своего адвоката и сослался на наличие у него двоих детей, которых, по словам охранника, не с кем оставить, так как его супруга работает.

Общество
Стрельба в строительном колледже Благовещенска. Главное

19-летний студент устроил стрельбу в колледже 14 ноября. Юноша смог пройти в корпус с охотничьим ружьем, зашел в аудиторию и начал стрелять по учащимся. В результате погиб 19-летний молодой человек, еще пятеро пострадали. Сам стрелок покончил с собой, когда полицейские заблокировали его в аудитории.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). По версии следствия, 19-летний студент стрелял из зарегистрированного на него охотничьего ружья. В МВД сообщили, что  предварительной причиной стрельбы является конфликт между студентами.

Как писал Telegram-канала Mash, стрелка звали Данил Засорин, причиной трагедии могла стать месть из-за девушки.

Общество
Врач сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

По факту инцидента был задержан генеральный директор ЧОПа «Сириус-А». 15 ноября ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). 

Теги: Благовещенск, охранник, ЧОП, стрельба, колледж, студент, суд, арест
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