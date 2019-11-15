Врач сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

Врач сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

Угрозы для жизни пострадавших при стрельбе в строительном колледже Благовещенска нет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на врача Амурской областной клинической больницы Руслана Белоуса.

«Выполняется полный комплекс обследования и лечения. Угрозы для жизни на данный момент мы не видим», — сказал он.

По словам врача, в детской областной клинической больнице находятся двое прооперированных пациентов в возрасте 17 лет. Один из них — в средней степени тяжести, а второй — в тяжелом состоянии в реанимации.

Представитель регионального минздрава рассказал «РИА Новости», что третий пострадавший в возрасте 20 лет находится в реанимационном отделении в городской клинической больнице. Он отметил, что его также прооперировали, и он находится в стабильно тяжелом состоянии.