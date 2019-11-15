Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 64,21 (+0,01) Quote, 14 ноя, 12:27
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 70,68 (0) Quote, 14 ноя, 12:27
Эксперты назвали тройку самых популярных валют у россиян Финансы, 06:54 Врач сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске Общество, 06:45 Трамп отказался от помощи Украины ради победы над Байденом на выборах Политика, 06:39 Спикером сената Боливии стала представитель партии Моралеса Политика, 06:06 СМИ узнали о планах производителей отказаться от хлопьев золота в водке Бизнес, 06:05 Сеть ломбардов впервые объявила о планах выйти на IPO в России Финансы, 06:00 Чиновники нашли способ снизить расходы молочников на маркировку Бизнес, 06:00 WSJ узнала об угрозах Египту санкциями США из-за покупки российских Су-35 Политика, 05:57 СМИ узнали об обращении Коломойского к работавшему на Трампа адвокату Политика, 05:47 Data science: как компании превращают данные в деньги Партнерский материал, 05:39 Боксер Трояновский завоевал титул в первом бою после годичного перерыва Спорт, 05:29 Надаль пятый раз в карьере закончит сезон первой ракеткой мира Спорт, 05:14 НАТО заменит флот самолетов AWACS машинами с искусственным интеллектом Политика, 04:56 Авиакомпаниям предложили установить единые правила перевозки животных Общество, 04:55
Стрельба в колледже Благовещенска ,  
0 
Врач сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

Угрозы для жизни пострадавших при стрельбе в строительном колледже Благовещенска нет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на врача Амурской областной клинической больницы Руслана Белоуса.

«Выполняется полный комплекс обследования и лечения. Угрозы для жизни на данный момент мы не видим», — сказал он.

По словам врача, в детской областной клинической больнице находятся двое прооперированных пациентов в возрасте 17 лет. Один из них — в средней степени тяжести, а второй — в тяжелом состоянии в реанимации.

Общество
Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

Представитель регионального минздрава рассказал «РИА Новости», что третий пострадавший в возрасте 20 лет находится в реанимационном отделении в городской клинической больнице. Он отметил, что его также прооперировали, и он находится в стабильно тяжелом состоянии.

Утром 14 ноября 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего ружья в здании колледжа. В результате один человек погиб и пятеро пострадали. Стрелок покончил с собой.

Фотогалерея 
Стрельба в колледже в Благовещенске. Фоторепортаж

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений (п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК). На должностных лиц колледжа завели дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК), а на сотрудников частного охранного предприятия «Сириус-А» — о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (по ч. 3 ст. 238 УК).

Гендиректора ЧОПа задержали. По данным следствия, он допустил к охране учебного заведения человека, у которого не было на это разрешения.

Теги: Благовещенск, стрельба, колледж
Материалы по теме
Однокурсники исключили травлю открывшего стрельбу в колледже студента
Общество
Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter