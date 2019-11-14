Очевидцы сообщили подробности стрельбы в колледже в Благовещенске

Студент Амурского жилищно-коммунального колледжа, устроивший стрельбу в Благовещенске, пришел в учебное заведение с помповым дробовиком типа «Сайги», пронес его мимо охранника, а потом зашел в туалет, где начал его заряжать. Об этом телеканалу «360» рассказал один из очевидцев произошедшего.

По словам собеседника телеканала, молодой человек «выкинул» учителя из аудитории и начал стрелять по другим студентам. «Одного убил, двоих ранил. Потом его полицейский ранил», — сказала он. Другой учащийся колледжа рассказал, что все одногруппники стрелка спрятались после того, как он вошел в аудиторию.

По данным источников «Порт-Амур» в колледже, стрельбу открыл студент четвертого курса. «Он вошел в аудиторию и сказал: «Вы все меня достали», стал стрелять, одному из парней попал в голову, других тоже ранил, а потом покончил с собой», — уточнил собеседник издания.

Bзданию «Амур Инфо» очевидцы трагедии также рассказали, что студент во время занятий вышел в туалет и вернулся оттуда с ружьем. В аудитории, где он открыл огонь, находились около 20 человек. Всего, по словам очевидцев, было слышно пять выстрелов. Когда началась стрельба, учащиеся разбежались, их вещи остались в аудитории.