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Стрельба в колледже Благовещенска ,  
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Очевидцы сообщили подробности стрельбы в колледже в Благовещенске

Студент Амурского жилищно-коммунального колледжа, устроивший стрельбу в Благовещенске, пришел в учебное заведение с помповым дробовиком типа «Сайги», пронес его мимо охранника, а потом зашел в туалет, где начал его заряжать. Об этом телеканалу «360» рассказал один из очевидцев произошедшего.

По словам собеседника телеканала, молодой человек «выкинул» учителя из аудитории и начал стрелять по другим студентам. «Одного убил, двоих ранил. Потом его полицейский ранил», — сказала он. Другой учащийся колледжа рассказал, что все одногруппники стрелка спрятались после того, как он вошел в аудиторию.

По данным источников «Порт-Амур» в колледже, стрельбу открыл студент четвертого курса. «Он вошел в аудиторию и сказал: «Вы все меня достали», стал стрелять, одному из парней попал в голову, других тоже ранил, а потом покончил с собой», — уточнил собеседник издания. 

Bзданию «Амур Инфо» очевидцы трагедии также рассказали, что студент во время занятий вышел в туалет и вернулся оттуда с ружьем. В аудитории, где он открыл огонь, находились около 20 человек. Всего, по словам очевидцев, было слышно пять выстрелов. Когда началась стрельба, учащиеся разбежались, их вещи остались в аудитории.   

Фотогалерея 
Стрельба в колледже в Благовещенске. Фоторепортаж

Студент аграрного колледжа в Благовещенске, находящегося неподалеку от жилищного колледжа, где произошла стрельба, заявил «РИА Новости», что молодой человек открыл огонь еще на улице. По его словам, студент, начавший стрельбу по своим однокурсникам, подвергался издевательствам, а «в группе его гнобили». По версииTelegram-канала Mash, стрелка зовут Данил Засорин, причиной трагедии могла стать месть из-за девушки.        

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). По версии следствия, 19-летний студент стрелял из зарегистрированного на него охотничьего ружья. Как сообщает МВД, причиной стрельбы мог стать конфликт между сверстниками. В результате инцидента погиб 19-летний молодой человек, еще трое пострадали. Сам стрелок покончил с собой, когда полицейские заблокировали его в аудитории.

Теги: Благовещенск, стрельба, студент, колледж
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