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Стрельба в колледже Благовещенска ,  
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Директору охранявшего колледж в Благовещенске ЧОПа предъявили обвинение

Гендиректору организации «Сириус-А», которая охраняла Амурский колледж строительства и ЖКХ в Благовещенске, предъявили обвинение, сообщает Следственный комитет. 14 ноября студент колледжа сумел пронести в учебное заведение оружие и открыл стрельбу.

Главе охранной организации предъявили обвинение по статье УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). По данным следствия, он допустил к охране колледжа мужчину, который не имел соответствующего разрешения на работу. Следователь попросил суд заключить обвиняемого под стражу.

Фотогалерея 
Стрельба в колледже в Благовещенске. Фоторепортаж

Инцидент со стрельбой в строительном колледже Благовещенска произошел утром 14 ноября. Студент смог пройти в корпус с охотничьим ружьем, зашел в аудиторию и начал стрелять по учащимся. Из-за его действий погиб один человек, еще пятеро пострадали. Сам устроивший стрельбу совершил самоубийство.

СК возбудил три уголовных дела — об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений (п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК), о халатности (ч. 2 ст. 293 УК) и о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (по ч. 3 ст. 238 УК).

Помимо гендиректора ЧОП «Сириус-А», правоохранители задержали охранника, который допустил проход в колледж студента с оружием.

Теги: обвинение
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