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Отставка Моралеса ,  
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Путин назвал ситуацию в Боливии безвластием

Президент России Владимир Путин заявил, что в Боливии возникла ситуация безвластия. Об этом он сообщил по итогам саммита БРИКС, передает ТАСС.

«Представляете, возникла ситуация, когда власти нет совсем», — сказал он.

Путин сравнил происходящее в стране с ситуацией в Ливии, хотя, по его словам, в Боливии нет прямого вооруженного вторжения извне. Он заявил, что Боливия находится «на пороге хаоса», и это является тревожным сигналом.

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Президент России отметил, что Москва готова взаимодействовать с боливийскими властями, которые легитимно получат полномочия от народа. Он выразил надежду, что кто бы ни пришел к власти в Боливии, ее интерес к развитию отношений с Россией сохранится.

10 ноября президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке на фоне протестов. Их причиной стали итоги президентских выборов. Действующий глава государства одержал победу в четвертый раз, но оппозиция обвинила его в нарушениях.

Моралес получил политическое убежище в Мексике. Он заявлял, что в Боливии на него готовили покушение. Верховная власть перешла к второй вице-спикеру сената Боливии Жанин Аньес.

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МИД России отмечал, что ситуация в Боливии развивается «по лекалам срежиссированного госпереворота», однако Москва признала Аньес временным президентом.

Теги: Владимир Путин, Боливия, Эво Моралес
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