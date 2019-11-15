Путин назвал ситуацию в Боливии безвластием

Президент России Владимир Путин заявил, что в Боливии возникла ситуация безвластия. Об этом он сообщил по итогам саммита БРИКС, передает ТАСС.

«Представляете, возникла ситуация, когда власти нет совсем», — сказал он.

Путин сравнил происходящее в стране с ситуацией в Ливии, хотя, по его словам, в Боливии нет прямого вооруженного вторжения извне. Он заявил, что Боливия находится «на пороге хаоса», и это является тревожным сигналом.

Президент России отметил, что Москва готова взаимодействовать с боливийскими властями, которые легитимно получат полномочия от народа. Он выразил надежду, что кто бы ни пришел к власти в Боливии, ее интерес к развитию отношений с Россией сохранится.