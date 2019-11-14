МИД заявил о признании Жанин Аньес руководителем Боливии

Власти России согласны считать Жанин Аньес временным президентом Боливии после отставки Эво Моралеса, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
«Понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы, это внутреннее дело боливийской стороны», — пояснил замминистра (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, в России учитывают тот момент, что в момент утверждения Аньес в парламенте Боливии не было кворума, однако исходят из того, что, как второй вице-спикер сената, Аньес оказалась «в протокольной последовательности» выше всех, на кого могли бы быть возложены обязанности главы государства.
Президент Боливии Эво Моралес объявил об уходе в отставку в воскресенье, 10 ноября, на фоне массовых протестов и после того, как о необходимости такого поступка заявил командующий боливийской армией Уильямс Калиман. 11 ноября МИД России заявил, что события в Боливии развивались «по лекалам срежиссированного госпереворота».