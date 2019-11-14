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Политика ,  
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МИД заявил о признании Жанин Аньес руководителем Боливии
Замглавы ведомства Сергей Рябков пояснил, что до избрания нового президента Боливии Аньес будет восприниматься в качестве главы государства. Ранее о признании Аньес временным президентом Боливии заявил госсекретарь США Майк Помпео

Власти России согласны считать Жанин Аньес временным президентом Боливии после отставки Эво Моралеса, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы, это внутреннее дело боливийской стороны», — пояснил замминистра (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в России учитывают тот момент, что в момент утверждения Аньес в парламенте Боливии не было кворума, однако исходят из того, что, как второй вице-спикер сената, Аньес оказалась «в протокольной последовательности» выше всех, на кого могли бы быть возложены обязанности главы государства.

Фотогалерея 
Уличные протесты в Боливии после отставки Моралеса. Фоторепортаж

Президент Боливии Эво Моралес объявил об уходе в отставку в воскресенье, 10 ноября, на фоне массовых протестов и после того, как о необходимости такого поступка заявил командующий боливийской армией Уильямс Калиман. 11 ноября МИД России заявил, что события в Боливии развивались «по лекалам срежиссированного госпереворота».

Сам Моралес назвал переход власти к Аньес «самым хитрым и коварным ударом в истории».

Ранее в четверг госсекретарь США Майк Помпео приветствовал принятие Жанин Аньес обязанностей временного президента Боливии, указав на необходимость восстановить порядок в стране. О признании Аньес заявил также, что глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, признанный в качестве главы государства США и рядом других стран.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Боливия, Сергей Рябков
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