Путин увидел в протестах в Латинской Америке признаки вмешательства извне

При этом, по мнению президента, в основе происходящего лежат социально-экономические проблемы этих стран

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, прокомментировал протесты и митинги, которые происходят в странах Латинской Америки. Трансляцию выступления президента вел телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, в их основе лежат социально-экономические причины. «На мой взгляд, в каждой стране свои причины, но в основе, конечно, всегда лежат проблемы социально-экономического характера, какая-то неустроенность, это какие-то нерешенные вовремя проблемы», — считает Путин (цитата по «РИА Новости»).

При этом он добавил, что одной из причин может быть вмешательство извне, о чем достаточно часто говорится. «Они (вмешательства. — РБК) всегда возникают там, где есть внутренние сложности», — отметил российский лидер.

Путин выразил надежду на то, что в латиноамериканских странах возобладают здравый смысл и понимание интересов людей над личными и групповыми политическими амбициями отдельных групп. «Будем надеяться на то, что <...> в этих странах все-таки успокоение настанет», — заключил он.