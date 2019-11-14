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Политика ,  
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Путин увидел в протестах в Латинской Америке признаки вмешательства извне
При этом, по мнению президента, в основе происходящего лежат социально-экономические проблемы этих стран
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, прокомментировал протесты и митинги, которые происходят в странах Латинской Америки. Трансляцию выступления президента вел телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, в их основе лежат социально-экономические причины. «На мой взгляд, в каждой стране свои причины, но в основе, конечно, всегда лежат проблемы социально-экономического характера, какая-то неустроенность, это какие-то нерешенные вовремя проблемы», — считает Путин (цитата по «РИА Новости»).

При этом он добавил, что одной из причин может быть вмешательство извне, о чем достаточно часто говорится. «Они (вмешательства. — РБК) всегда возникают там, где есть внутренние сложности», — отметил российский лидер.

Путин выразил надежду на то, что в латиноамериканских странах возобладают здравый смысл и понимание интересов людей над личными и групповыми политическими амбициями отдельных групп. «Будем надеяться на то, что <...> в этих странах все-таки успокоение настанет», — заключил он.

Политика
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку. Главное

Этой осенью сразу несколько стран Латинской Америки охватила волна массовых протестов. В частности, демонстрации проходили в Чили, Эквадоре и Боливии. В Чили жители требовали отставки президента Себастьяна Пиньеры. Поводом общественного недовольства стало повышение цен на проезд в метро на 30 песо (около 2,7 рубля). В Боливии митинги, которые переросли в многодневные беспорядки, проходили на фоне победы на президентских выборах действующего руководителя страны Эво Моралеса. Позднее он покинул Боливию и улетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище. В Эквадоре беспорядки и столкновения длились почти две недели; поводом послужило вступление в силу декрета о мерах бюджетной экономии. Среди прочего он предусматривал прекращение субсидий на автомобильное топливо, из-за чего резко взлетели цены на бензин, а затем и на продукты.

Фотогалерея 
Протесты против повышения цен на проезд в Чили. Фоторепортаж

Также в этом году проходили массовые протесты на Гаити и в Венесуэле. Волнения в островном государстве возникли на фоне тяжелого экономического положения и обвинений в адрес правительства в том, что они злоупотребляли кредитами, которые были получены по венесуэльской программе льготных поставок нефти «Петрокарибе». В Венесуэле политический кризис произошел в январе, когда спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны.

Фотогалерея 
Протесты в Венесуэле после попытки госпереворота. Фоторепортаж

Автор: Михаил Юшков
Теги: Владимир Путин, Латинская Америка
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