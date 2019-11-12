Обвиняемому в убийстве доценту СПбГУ привезли очки в СИЗО

Доценту СПбГУ Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, привезли очки, о которых он ранее попросил. Об этом сообщил РБК адвокат Соколова Александр Почуев.

«Теплые вещи привезли ему, предметы гигиены, очки, медикаменты. Лекарства для сердца и давления — это разрешено. Из предметов гигиены — зубную щетку, туалетную бумагу. Литературу ему еще передали, Л.Н. Гумилева «Этногенез и биосфера Земли», — рассказал Почуев.

Ранее Соколов в разговоре с председателем ОНК Санкт-Петербурга Александром Холодовым попросил привезти ему в СИЗО очки и несколько книг. Доцент СПбГУ также отметил, что его нормально кормят и «никто не бьет».

9 ноября Соколова задержали в Санкт-Петербурге. Его достали из реки Мойки, где он пытался избавиться от отрезанных женских рук. При обыске в квартире доцента обнаружили другие части женского тела и окровавленную пилу. Против Соколова возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Доцент написал явку с повинной и признался в убийстве своей сожительницы, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Суд арестовал Соколова до 8 января.