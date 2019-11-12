Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему в СИЗО очки

Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, попросил принести ему в следственный изолятор очки и литературу. Об этом он сообщил в разговоре с председателем ОНК Санкт-Петербурга Александром Холодовым, видео встречи опубликовано на YouTube.

«У меня огромная просьба. Я не могу не читать, мне нужны очки, слезно прошу очки. Я ученый, вот так просто я схожу с ума. Хотя бы заниматься своим делом, даже сейчас», — сказал он.

Холодов заявил, что постарается в ближайшее время решить этот вопрос. Соколов также попросил несколько книг. Доцент добавил, что его «никто не бьет», и кормят его нормально. Впоследствии Соколова отправят в СИЗО «Кресты».

Доцента задержали 9 ноября в Петербурге. Его достали из реки Мойки, где он пытался избавиться от отрезанных женских рук. Затем при обыске в его квартире нашли части женского тела.