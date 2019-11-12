Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 63,91 (+0,18) Quote, 11 ноя, 14:23
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 70,48 (+0,05) Quote, 11 ноя, 14:23
МИД Украины заявил о согласовании даты саммита «нормандской четверки» Политика, 02:52 Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему в СИЗО очки Общество, 02:41 На Украине задержали ряд сотрудников Нацбанка по делу о хищении $48 млн Политика, 02:19 СМИ сообщили о планах НАБУ задержать экс-замглавы Нацбанка Украины Политика, 02:08 Израиль отправил обвиняемого в киберпреступлениях россиянина в США Общество, 02:05 Boeing сообщила о планах возобновить полеты 737 MAX в январе Общество, 01:49 Александр Зверев обыграл Надаля на Итоговом турнире АТР Спорт, 01:38 Малышева назвала ложью сообщения о своем пьяном дебоше в Краснодаре Общество, 01:21 Отложить смартфон и обнаружить: жизнь вокруг ярче любого экрана РБК и Mercedes-Benz, 01:01 В Киеве назвали «первый шаг» для реинтеграции Донбасса Политика, 00:58 Парламент Боливии получил заявление об отставке президента Моралеса Политика, 00:50 Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике Политика, 00:16 Арест доцента СПбГУ связали с его возможностью скрыться за рубежом Общество, 00:14 Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире Экономика, 00:00
Общество ,  
0 
Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему в СИЗО очки

Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, попросил принести ему в следственный изолятор очки и литературу. Об этом он сообщил в разговоре с председателем ОНК Санкт-Петербурга Александром Холодовым, видео встречи опубликовано на YouTube.

«У меня огромная просьба. Я не могу не читать, мне нужны очки, слезно прошу очки. Я ученый, вот так просто я схожу с ума. Хотя бы заниматься своим делом, даже сейчас», — сказал он.

Общество
Суд арестовал историка Соколова по делу об убийстве аспирантки СПбГУ

Холодов заявил, что постарается в ближайшее время решить этот вопрос. Соколов также попросил несколько книг. Доцент добавил, что его «никто не бьет», и кормят его нормально. Впоследствии Соколова отправят в СИЗО «Кресты».

Доцента задержали 9 ноября в Петербурге. Его достали из реки Мойки, где он пытался избавиться от отрезанных женских рук. Затем при обыске в его квартире нашли части женского тела.

Фотогалерея 
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ в суде. Фоторепортаж

Против него возбудили уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК). Он написал явку с повинной и признался, что убил свою сожительницу, 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. При этом он сообщал, что девушка проявляла в его адрес агрессию. Суд арестовал Соколова до 8 января.

Теги: СПбГУ, Доцент, Петербург, убийство
Материалы по теме
Адвокат доцента Соколова допустил версию самообороны в деле об убийстве
Общество
Арест доцента СПбГУ связали с его возможностью скрыться за рубежом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter