Медведев в шутку предложил привиться от Эболы вместо гриппа

Медведев в шутку предложил привиться от Эболы вместо гриппа

Председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе своего визита в Новосибирск пошутил про прививки от гриппа и лихорадки Эбола, передает корреспондент РБК.

В Новосибирск премьер-министр прибыл, чтобы запустить производство вакцины против вируса Эболы, предназначенной для Демократической Республики Конго.

Во время посещения научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор», который разработал отечественную вакцину, премьер-министр сказал: «Тот, кто не успел привиться от гриппа, может здесь получить прививку от лихорадки Эбола».

Медведев также отметил, что российская вакцина испытана в сложных условиях и очень качественная.