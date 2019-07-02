Роспотребнадзор объявил о создании вакцины против Эболы

Роспотребнадзор объявил о создании вакцины против Эболы

В России разработали новую вакцину против лихорадки Эбола, сообщается на сайте Роспотнребнадзора. Она была представлена в рамках международной конференции в Демократической республике Конго 28–29 июня.

Вакцину разработал государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Роспотребнадзор отмечает, что она отличается от западных аналогов отсутствием побочных эффектов, высокой безопасностью, удобством применения, хранения и транспортировки.

Также сообщается, что вакцина прошла все стадии государственной регистрации, и по итогам презентации рассматривается вопрос о ее поставках на территорию Конго.

По данным Международного комитета спасения (IRC), по состоянию на конец ноября прошлого года число заразившихся вирусом Эбола в Демократической республике Конго достигло 426 человек.