Угроза не для всех: почему вирус Эбола убивает в Африке, но не в Европе

Полноценные испытания вакцины оказались невозможны в стране, пережившей гражданскую войну и охваченной недоверием к современной медицине

В конце августа число жертв вируса Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 2 тыс. человек, и остановить распространение болезни до сих пор не удалось. Эболой пугают, как пугали раньше атипичной пневмонией или птичьим и свиным гриппом. Кажется, что глобализация с ее массовым туризмом и кочующими по мировым столицам экспатами помогает смертоносным инфекциям. Но пример Эбола показывает, как на пути вирусов встают социальные барьеры.

На войне

Болезнь передается людям от диких животных и далее от человека к человеку и в среднем летальна для 50% заболевших. Лекарства нет, вакцины еще не прошли достаточного для констатации надежности количества испытаний, помочь может только поддерживающая терапия. Эбола появилась не вчера: первая вспышка началась в ДРК в 1976 году. Вирус оказался идеален для тропической страны с крайним уровнем бедности и непрекращающимся вооруженным насилием.

История конфликта в ДРК и окружающих ее странах длинна и чудовищна, но в данном случае важны не столько жестокости войны, сколько ее последствия. В стране практически нет асфальтовых дорог, нет технологий учета и массового информирования населения, без которых невозможна корректная эпидемиологическая работа. Люди питаются очень скудно, в их рационе присутствует мясо диких животных, которое служит переносчиком вируса (его естественными носителями, судя по всему, являются летучие мыши семейства Pteropodidae, а они уже заражают шимпанзе, горилл, лесных антилоп и дикобразов). Ну а традиционные погребальные обряды конголезцев предполагают плотный контакт с телом умершего — даже объятия.

Ключом к локализации эпидемии является своевременная диагностика и изоляция больных. Умерших необходимо хоронить, избегая какого-либо контакта с живыми. Даже успешно выздоровевшие могут долго оставаться заразными — ВОЗ рекомендует им воздержание в течение трех месяцев, указывая на риск заразить партнера. Медики при работе с больными должны следовать протоколу для избежания контактов с заразными жидкостями. Мытье рук и дезинфекция обязательны, но они обязательны для всех и всегда. Поддерживающая терапия включает обильное питье либо внутривенное введение жидкости, а также сбалансированное питание. Простые правила, почти автоматически соблюдаемые в жизни современного городского жителя, становятся невыполнимыми в центре вспышки инфекции.