Число жертв вспышки Эболы в Конго превысило 2 тыс.

Число погибших в результате вспышки вируса Эбола в восточной части Демократической Республики Конго в этом году превысило 2 тыс. человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные правительства.

Общее число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола составляет более 3 тыс. человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 27 августа было зарегистрировано 2997 случаев заражения вирусом, из них 1998 смертей и 893 выживших пациента.

Новая вспышка Эболы в Конго была официально объявлена в августе прошлого года. Она стала второй по величине смертельной вспышкой эпидемии вируса Эбола в мире. ВОЗ признала обстановку в стране чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

В то же время 22 августа Роспотребнадзор объявил о ликвидации эпидемии Эболы в Западной Африке. В начале июля Роспотребнадзор сообщил о создании новой вакцины против Эболы, которая прошла государственную регистрацию.