ВОЗ назвала вспышку лихорадки Эбола международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что вспышка в Демократической Республике Конго (ДРК) является чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Об этом сообщает Associated Press.

В последнее время лихорадка распространилась в городе Гома на границе с Руандой. Отмечается, что город является важным транзитным пунктом. При этом ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю с ДРК.

По данным ВОЗ, на 15 июля зафиксировано 2512 случаев заболевания лихорадкой Эбола. Умерли 1676 человек.

О вспышке стало известно в августе прошлого года. В конце ноября Международный комитет спасения (IRC) сообщил, что вспышка стала второй крупнейшей за всю историю. По состоянию на 29 ноября 2018 года число заразившихся вирусом Эбола в стране достигло 426 человек.





